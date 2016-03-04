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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يحضر افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يحضر افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة بالصور.. محافظ البحر الأحمر يحضر افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة
حضر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، افتتاح معرض الفنون الروسية بمدينة الغردقة، لتشجيع السياحة، وإرسال رسالة طمأنينة للعالم بأن آمنة.

وضم المعرض الذى أقيم بالمركز الثقافى بالمدرسة الألمانية بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، لوحات فنية تعبر عن موضوعات مختلفة من الحياة الطبيعية والتى نفذتها الفنانة تاتيانا غالى والفنانة أنجيلا أيلينا وهما من الجالية الروسية المقيمين بالغردقة.

واستمع المحافظ خلال الافتتاح لفقرات عزف على الكمان من الأطفال أبناء تلك الجاليات، مشيدا بالأعمال الفنية المعروضة.

وأوصى المحافظ باستمرار إقامة مثل هذه المعارض على أرض مدينة الغردقة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع سفر مصر بموسكو على افتتاح القنصلية الروسية بالغردقة فى القريب العاجل.

كما أعلن المحافظ أن هناك ترتيبات لاستقبال أسر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء بمدينة الغردقة وشرم الشيخ عقب رفع حظر السفر من روسيا لمصر.

افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة (1)

افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة (2)

افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة (3)

افتتاح معرض الفنون الروسية بالغردقة (4)

الصور..انطلاق المعرض السنوى لعيد الأم بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية
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مصر 365

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