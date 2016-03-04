كلاسيكو ألمانيا - بايرن ودورتموند.. القمة التي أعادت مجد البوندسليجا

يستضيف بروسيا دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك متصدر الدوري الألماني بايرن ميونخ في كلاسيكو ألمانيا مع رغبة أصحاب الأرض في الفوز لتقليص الفارق مع البافاري المتصدر والعودة إلى المنافسة بشكل أكبر.

بداية الكلاسيكو لم تكن من فترة بعيدة بل بدأت في المنتصف الثاني من التسعينيات عندما حقق بروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني مرتين من أنياب البافاري بل وحاز على لقب دوري أبطال أوروبا في معقل البافاري القديم الملعب الأوليمبي في ميونيخ في 1997 بعد تفوقه على يوفنتوس في نهائي تلك النسخة.

ومع بداية الألفية الجديدة حقق دورتموند لقب دوري أخر في 2001-2002 ولكن بعدها أسود فستيفاليا عانوا من أزمة مالية فكان بايرن ميونخ أول المساهمين لمساعدة منافسه فقام بإقراضه 2 مليون يورو لدفع رواتب اللاعبين المتأخرة عنه.

مساهمة بايرن ميونيخ لم تكن مجرد منحة لدورتموند الأمر الذي انتشر بشكل كبير ونفاه فاتزكه المدير التنفيذي لدورتموند غاضبا مشيرا آنذاك إلى إن البافاري ليس "مريم العذراء" ليمنح مساعدة بلا مقابل.

غاب دورتموند عن المنافسة لفترة وعاد في السنوات الست الأخيرة كمنافس لبايرن ميونخ على الألقاب سواء المحلية أو الأوروبية ليبدأ إطلاق أسم "دير كلاسيكر" تيمنا بالكلاسيكو الإسباني.

أيضا زاد الاحتقان بعد أن خطف بايرن ميونيخ في عامين متتاليين أبرز مفاتيح دورتموند ماريو جوتزه وليفاندوفسكي واللذان كانا ضمن الجيل الذهبي ليورجن كلوب ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كلاسيكو ألمانيا يشهد تفوق بايرن ميونخ في 49 مباراة مقابل 29 انتصارا فقط لدورتموند و30 مباراة انتهت بالتعادل من أصل 108 هي كل المواجهات بين الطرفين.

وانتهت مباراة الذهاب باكتساح الفريق البافاري للاعبي المدرب توخيل بخمسة أهداف لهدف ويسعى دورتموند للثأر من تلك الهزيمة الكبيرة وتقليص الفارق الذي وصل إلى خمسة نقاط بينهما بعد نهاية الجولة الماضية من البوندسليجا.