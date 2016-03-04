هنري: لم أشاهد في حياتي جماهير أرسنال تفعل ما حدث منها أمام سوانزي.. وفينجر يرد بقوة

"طوال حياتي لم أرى جماهير أرسنال بهذا الشكل".. هكذا تحدث الأسطورة الفرنسية تيري هنري عن غضب جماهير المدفعجية من الخسارة أمام سوانزي.

خسارة جديدة ضربت أحلام أرسنال بالتتويج بلقب الدوري. سوانزي يُسقط كتيبة آرسين فينجر في ملعب الإمارات ويترك الفريق خلف الصدارة بـ6 نقاط.

هزيمة جديدة جاءت عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد وقبل الدربي المنتظر أمام توتنام.

وسلطت تيري هنري في مقالته بصحيفة (ذا صن) الضوء على غضب جماهير أرسنال أثناء وبعد المباراة قائلا: "لم أشاهد في حياتي جماهير أرسنال غاضبه بهذا الشكل".

وأضاف "الجماهير ظهرت أقل صبرا مما كانت عليه. أطلقت صافرات استهجان مع كل تمريرة غير صحيحة ومع كل تدخل فني من فينجر. وهذا لم أسمعه طوال حياتي".

وكيف يرى هنري حظوظ أرسنال في التتويج بلقب الدوري؟ يُجيب قائلا: "لازال هناك 10 مباريات حتى النهاية. على لاعبي أرسنال مواصلة القتال. الفريق لا يزال ينافس على اللقب".

على الجانب الأخر رد فينجر بقوة على تصريحات هنري بشأن "استهجان وغضب الجماهير".

وقال فينجر: "هنري لديه رأيه الشخصي، لكنه غير قادر على قياس غضب 60 ألف متفرج".

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة (جارديان) "هو يجلس على أفضل المقاعد في الملعب، فكيف له أن يعرف ما يشعر به المشجعين".

وتابع "الجماهير تقف دائما معنا وفي ظهرنا. أنا واثق من ذلك".

الحرب الكلامية

وتعد "الحرب الكلامية" كما وصفتها الصحف الإنجليزية بين هنري وفينجر ليست الأولى من نوعها.

فخرج فينجر من قبل ليؤكد أن انتقادات هنري تأتي "لأنه محلل ويجب أن تخرج منه تلك الأقاويل".

وقال مدرب أرسنال وقتها "انتقاداته لا تغضبني فهذه هي وظيفة المحلل، يجب أن يقول شيئا.. لكن شخصيا لا أستمع لما يقوله".

وقتها وجه هنري انتقادات لفينجر نظرا لطريقة اللعب والأسلوب.

كما دافع فينجر بقوة عن مهاجم الفريق أوليفير جيرو بعد وصف هنري له.

وقال هنري وقتها: "أرسنال لن يحقق لقب الدوري وجيرو هو مهاجم الفريق".

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 51 نقطة خلف توتنام الثاني صاحب الـ54 نقطة وليستر المتصدر صاحب الـ57 نقطة. ويبتعد عن مانشستر سيتي الرابع صاحب الـ47 نقطة.