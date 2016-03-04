10 معلومات عن دربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنام

يستضيف توتنام على ملعبه أرسنال في دربي جديد لشمال العاصمة الإنجليزية لندن وهذه المرة يسعى أصحاب الأرض للفوز لتوسيع الفارق بينه وبين أرسنال صاحب المركز الثالث مع انتظار سقوط ليستر سيتي المتصدر لتقليص الفارق معه.

وقبل المباراة نرصد لكم 10 معلومات عن دربي لندن تاريخيا:

1- الدربي الأول:

التقى الفريقان لأول مرة في مباراة ودية في نوفمبر 1887 ولكن المباراة لم تكتمل فقبل النهاية ب15 دقيقة والنتيجة تشير إلى تقدم توتنام بهدفين لهدف تم إنهاء اللقاء بسبب حلول الظلام وعدم وجود أضواء كاشفة في الملعب.

بينما أول مباراة رسمية بينهما في البطولات الإنجليزية فكانت في دوري الدرجة الأولى في ديسمبر 1909 وانتهت بفوز أرسنال بهدف نظيف.

2-الهداف التاريخي:

يعتبر إيمانويل أديبايور الهداف التاريخي للدربي بتسجيله بـ10 أهداف ثمانية منهم جاءت بقميص أرسنال وهدفين جاءوا أثناء لعبه مع توتنام.

أديبايور أيضا هو أكثر لاعب لأرسنال سجل أهداف لهم في مرمى الديوك بأهدافه الثمانية مشاركا الرقم مع روبيرت بيريز وألان سندرلاند بينما الهداف التاريخي للدربي من توتنام هو بيلي منتر وبوبي سميث والثنائي سجل 9 أهداف لكل منهما.

3- ثلاثة هاتريك فقط:

رغم امتداد المواجهات لأكثر من 130 عام إلا أن ثلاثة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل ثلاثية "هاتريك" منهم أثنين مع أرسنال وهما تيد دراك في 1934 وألان سندرلاند في 1978 بينما لاعب واحد فقط من توتنام نجح في ذلك وهو تيري دايسون في 1961.

4- أربعة مدربين تنقلوا بين الطرفين

لاعب توتنام السابق هيربيرت شابمان درب أرسنال بعد اعتزاله وجناح أرسنال جو هوليم درب توتنام بينما الثنائي تيري نيل وجورج جراهام دربا الفريقان.

5- لعبوا للفريقين:

يوجد 15 لاعبا لعبوا للجارين، 7 منهم بدأوا في أرسنال وانتقلوا لتوتنام أبرزهم الثنائي ويليام جالاس وإيمانويل أديبايور بينما 8 لاعبين انطلقوا مع توتنام قبل الرحيل لأرسنال أبرزهم سول كامبل.

ومن هؤلاء ال15 يوجد 8 لاعبين فقط شاركوا في الدربي مع الطرفين أبرزهم بات ينينجز الذي شارك في 9 دربيات مع أرسنال و23 ديربي بقميص توتنام.

6-الأكثر ظهورا

يعتبر قلب دفاع أرسنال الإنجليزي دافيد أوليري هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدربي حيث ظهر في 35 مواجهة كلهم كانوا بقميص أرسنال.

7-المباراة الأكثر حضورا:

شهد الدربي الذي أقيم في أبريل 1991 الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين حيث حضر أكثر من 77 ألف متفرج فوز توتنام على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

8-التفوق للمدفعجية:

جمع الطرفان 182 مباراة سابقة منهم 163 مباراة رسمية كان التفوق لأرسنال بالفوز في 78 لقاء بينما لم يحقق توتنام سوى 55 انتصارا فقط وانتهت 49 مباراة بالتعادل.

ونجح لاعبي أرسنال في هز شباك الخصم في 286 مناسبة بينما سجل توتنام 242 هدف في شباك أرسنال.

9- أرسنال الأكثر تتويجا و توتنام أنجح أوروبيا:

يعتبر أرسنال أكثر فريق في لندن حصدا للبطولات برصيد 41 بطولة كل ما جلبه في تاريخه بينما توتنام لم ينجح سوى بالفوز ب21 بطولة.

ولكن ورغم تفوق أرسنال إلا أن توتنام يعتبر أنجح على المستوى الأوروبي حيث حصد 3 بطولات أوروبية هي بطولتين لليوروبا ليج بمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي وبطولة كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

بينما أرسنال لم يحقق سوى بطولة واحدة فقط هي كأس أوروبا لأبطال الكؤوس.

10- الفوز الأكبر:

يعتبر الفوز الأكبر في الديربي لصالح أرسنال الذي تفوق بثمانية أهداف نظيفة على توتنام في مارس 1935 في بطولة الدوري.

بينما الفوز الأكبر لتوتنام في الديربي فكان بخماسية نظيفة وتكرر مرتين في ديسمبر 1911 وأبريل 1983.