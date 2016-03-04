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الدنمارك تقرر إرسال 400 جندي إلى سوريا والعراق لقتال «داعش»

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الدنمارك تقرر إرسال 400 جندي إلى سوريا والعراق لقتال «داعش» الدنمارك تقرر إرسال 400 جندي إلى سوريا والعراق لقتال «داعش»

ارشيفية

أعلن رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوكي راسموسن، اليوم، أنه حصل على تأييد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لإرسال 400 عسكري من القوات الخاصة وطائرات حربية إلى سوريا والعراق لقتال “داعش”.

وقال راسموسن، في بيان صدر عن مكتبه ، إن “طائرات مقاتلة متمركزة في تركيا ستوجه ضربات في سوريا والعراق، كما سينتشر الجنود في العراق”.

وأضاف أن “ ترغب في تكثيف القتال ضد تنظيم داعش المتطرف”، مؤكدًا أن “إرسال رجال ونساء دانماركيين قرار كبير، لهذا يمكنني التأكيد بأن خطة الحكومة حظيت بتأييد واسع من الأحزاب الممثلة في البرلمان”، وأوضح أن المقترح سيعرض على التصويت.

وقالت وزارة الخارجية الدانماركية، في بيان، إن القوة الجديدة التي تتألف من 400 عنصر بينهم 60 من أفراد القوات الخاصة، وطائرات بينها طائرة نقل، ستنشر اعتبارا من منتصف 2016، إلا أن مهمة هذه القوات لم تنشر بالتفصيل.

لكن وزير الخارجية، كريستيان ينسن، قال لوكالة “ريتساو” للأنباء إن “هذا لا يعني أن الجنود الدانماركيين سيخوضون معارك مباشرة، لكنهم قد يتعرضون لهجمات، لذلك سيكون لديهم تفويض واسع”.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن “قرار الدانمارك جاء تلبية لطلب أمريكي”.

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