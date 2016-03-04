وقفة لسائقى التاكسى بالمنصورة اعتراضا على "وصلنى شكرا"

نظم، اليوم، سائقو التاكسى بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مظاهرة أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية، بعد اصطفاف عشرات السيارات بجوار مبنى المحافظة، اعتراضا على ترخيص "وصلنى شكرا" شركة ليموزين لتوصيل الركاب، والبديلة لسيارات التاكسى بالمنصورة.

واصطفت عشرات السيارات التابعة لشركة وصلنى شكرا، أمام مبنى ديوان المحافظة اليوم، عقب صلاة الجمعة، ونظم سائقوا التاكسى وقفة موازية اعتراضا على سماح إدارة مرور الدقهلية بالعمل لتلك السيارات، وتدخل قيادات بإدارة مرور الدقهلية، وأقنعوا سائقى التاكسى بفض الوقفة، والعمل وأن الأمر لا زال جاريا دراسته.

وتعانى محافظة الدقهلية خاصة مدينة المنصورة، من زحام متواصل طوال أوقات اليوم، وندرة فى المواصلات وشكاوى دائمة من المواطنين، بارتفاع "بنديرة" التاكسى، وقد رحب العديد من المواطنين بـ"وصلنى شكرا" لوجود منافسة مع سائقى التاكسى.

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