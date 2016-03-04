أخبار عاجلة

بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة لسائقى التاكسى بالمنصورة اعتراضا على "وصلنى شكرا"

Google+ Print
وقفة لسائقى التاكسى بالمنصورة اعتراضا على "وصلنى شكرا" وقفة لسائقى التاكسى بالمنصورة اعتراضا على "وصلنى شكرا"
نظم، اليوم، سائقو التاكسى بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مظاهرة أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية، بعد اصطفاف عشرات السيارات بجوار مبنى المحافظة، اعتراضا على ترخيص "وصلنى شكرا" شركة ليموزين لتوصيل الركاب، والبديلة لسيارات التاكسى بالمنصورة.

واصطفت عشرات السيارات التابعة لشركة وصلنى شكرا، أمام مبنى ديوان المحافظة اليوم، عقب صلاة الجمعة، ونظم سائقوا التاكسى وقفة موازية اعتراضا على سماح إدارة مرور الدقهلية بالعمل لتلك السيارات، وتدخل قيادات بإدارة مرور الدقهلية، وأقنعوا سائقى التاكسى بفض الوقفة، والعمل وأن الأمر لا زال جاريا دراسته.

وتعانى محافظة الدقهلية خاصة مدينة المنصورة، من زحام متواصل طوال أوقات اليوم، وندرة فى المواصلات وشكاوى دائمة من المواطنين، بارتفاع "بنديرة" التاكسى، وقد رحب العديد من المواطنين بـ"وصلنى شكرا" لوجود منافسة مع سائقى التاكسى.

وقفة-سائقى-التاكسى-(1)

وقفة-سائقى-التاكسى-(2)


>تأييد أحكام المؤبد لـ10 لقتلهم سائق تاكسى أثناء مسيرة للإخوان بالمنصورة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365