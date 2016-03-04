بالصور.. محافظ الغربية يصرف مكافأة لضباط البحث الجنائى تكريما لجهودهم

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، صرف مكافأة 20 ألف جنيه لفريق البحث الجنائى، تكريماً لجهودهم فى حل لغز مقتل أم وطفليها، وإصابة ابنها الأكبر بقرية كفر خضر التابعة لدائرة مركز طنطا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الضباط الذى نظمته مديرية أمن الغربية اليوم، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وضباط المباحث وفريق العمل.

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ألقوا القبض على المتهم، واعترف تفصيلياً بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

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