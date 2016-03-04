أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية يصرف مكافأة لضباط البحث الجنائى تكريما لجهودهم

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يصرف مكافأة لضباط البحث الجنائى تكريما لجهودهم بالصور.. محافظ الغربية يصرف مكافأة لضباط البحث الجنائى تكريما لجهودهم
قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، صرف مكافأة 20 ألف جنيه لفريق البحث الجنائى، تكريماً لجهودهم فى حل لغز مقتل أم وطفليها، وإصابة ابنها الأكبر بقرية كفر خضر التابعة لدائرة مركز طنطا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الضباط الذى نظمته مديرية أمن الغربية اليوم، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وضباط المباحث وفريق العمل.

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ألقوا القبض على المتهم، واعترف تفصيلياً بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

-حفل-التكريم-(1)

-حفل-التكريم-(2)

-حفل-التكريم-(3)

-حفل-التكريم-(4)

-حفل-التكريم-(5)

-حفل-التكريم-(6)

-حفل-التكريم-(7)

نيابة مركز طنطا تصرح بدفن جثمان ربة منزل ونجليها عثر عليهم مذبوحين فى شقتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365