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محافظ بور سعيد يفتتح بطولة الجمهورية لسباحة البراعم

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محافظ بور سعيد يفتتح بطولة الجمهورية لسباحة البراعم محافظ بور سعيد يفتتح بطولة الجمهورية لسباحة البراعم
افتتح اليوم الجمعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد بطولة الجمهورية لسباحة البراعم التى أقيمت بحمام سباحة الاوليمبياد وشاركت خلالها أندية المحافظات المصرية.

وأكد الغضبان فى كلمتة الإفتتاحية على الدور الحيوى الذى تلعبه الرياضة فى بناء الكوادر الشبابية التى تتحمل مسئولية بناء الوطن، لافتا إلى أن الرياضة تحمى وتحافظ على الشباب من الانحراف وترسخ القيم فى نفوسهم بإعتبارها أحد الركائز الأسياسية لرسم هوية الأجيال الصاعدة التى تمثل سواعد الأمة.

ومن جانبه، أكد الغضبان على استعداد بور سعيد لاستقبال مختلف البطولات والفعاليات على المستوى المحلى والدولى للإرتقاء بالرياضة والرياضيين وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بكل أنواعها للوصول للقمة.

جانب-من-افتتاح-بطولة-الجمهورية-لسباحة-البراعم-(1)

جانب-من-افتتاح-بطولة-الجمهورية-لسباحة-البراعم-(2)

جانب-من-افتتاح-بطولة-الجمهورية-لسباحة-البراعم-(3)

جانب-من-افتتاح-بطولة-الجمهورية-لسباحة-البراعم-(4)


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