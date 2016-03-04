بالصور.. ضبط شابين أثناء احتيالهما على المواطنين بمنتجات مغشوشة فى الخارجة

تمكنت قوة شرطة من مباحث التموين بمديرية أمن الوادى الجديد برئاسة الرائد أحمد الدربى رئيس المباحث، وبالتعاون مع مديرية التموين، من ضبط شابين بأحد أحياء مدينة الخارجة أثناء قيامهما بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين ببيع منتجات لشركات مساحيق الغسيل وإيهام المواطنين بالدخول فى سحب على جوائز بمبالغ مالية، ويقومان بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين وتم التحفظ عليهما وبحوزتهما كميات من المساحيق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط شابين من خارج المحافظة بحى المجاهدين بالخارجة أثناء قيامهما ببيع منتجات خاصة بشركات مساحيق الغسيل المشهورة ويحتالون على المواطنين من خلال عمل قرعة وهمية وسحب على جوائز يتم فيه تحصيل مبالغ مالية من المواطنين نظير إرسال الهدايا والجوائز، وبالفعل تم ضبطهما وبرفقتهما سائق السيارة وكميات من المساحيق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة.

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