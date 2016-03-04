القبض على تاجر مخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين فى المنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، اليوم الجمعة، من القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوصول معلومات للرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بقيام عاطل بالاتجار بالمخدرات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإعداد كمين تم ضبط "السيد.أ.ش" 37 سنة عاطل ومقيم سكة سندوب أول المنصورة كمية من مسحوق الهيروين قدر بريع كيلو، ومبلغ مالى 114 ألف جنيه حصيلة تجارته غير المشروعة، وميزان حساس لاستخدامه فى وزن بودرة الهيروين للمتعاطين وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة وسيارة ملاكى ماركة 128 لسهولة التحرك للبيع، وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة للتصرف بشأنه.

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