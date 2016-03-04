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رجلان يغتصبان «طفلًا» لمدة 6 أشهر متتالية

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رجلان يغتصبان «طفلًا» لمدة 6 أشهر متتالية رجلان يغتصبان «طفلًا» لمدة 6 أشهر متتالية

عرض الإعلامي جابر القرموطي، مجموعة صور لطفل في الثامنة من عمره، تعرض للاغتصاب على يد عاملين في جراج بمنطقة الوراق .

وقال «أحمد سيد»، والد الطفل المغتصب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» على قناة «أون تي ف»، إنه أرسل ابنه ليشتري له علبة سجائر من أمام المنزل، لكنه تأخر أكثر من ساعة ونصف، فهممت بالبحث عنه في الشوارع، إلى أن رأيته أتى من ناحية الجراج، وقالى لي إن رجلين اعتدوا عليه بالضرب وأخذوا منه علبة السجائر.

وأضاف "سيد": "كان باين عليه أثار ضرب، وبعدين قالي إنه أديله فترة الاتنين دول واحد منهم عنده 37 سنة، بتعتدى عليه جنسيًا وآخر مرة وقع وضربوه، واكتشف بعدين أنه بيتعرض للاغتصاب لمدة 6 أشهر".

 

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