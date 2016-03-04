بالصور.. توافد السائحين على شرم الشيخ من خلال الطيران شارتر

تشهد مدينة شرم الشيخ انتعاشة سياحية، حيث توافد عشرات السائحين، جاء ذلك خلال حفل استقبال أول طائرة شارتر قادمة من إيطاليا تابعة لشركة ميريديان الإيطالية التى تستحوذ على 35%‏ من السوق الإيطالى بالنسبة للسياحة، وعلى متنها 170 سائحا إيطاليا.

وقال اللواء عماد عبد المحسن مدير مطار شرم الشيخ، إن سيدتين روسيتى الجنسية حضرتا على متن الطائرة الإيطالية أمس، مشيرا إلى أن السياحة الأوكرانية هى الغالبة.

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ورصدت عدسة الكاميرا "اليوم السابع" أمس إحدى السائحات "روسية الجنسية"، جاءت على الطائرة الإيطالية ساشا، جاءت من روسيا إلى ميلانوا ثم إلى شرم الشيخ على الخطوط الإيطالية، وأنها أحبت شرم الشيخ، وأنها جاءت لتعبر عن حبها لمصر ومدينة شرم الشيخ خاصة.

وأكدت ميراث إيطالية الجنسية، أنها تعشق شرم الشيخ وتعرف ما بها من مقومات سياحية طبيعية، واعتادت قبل ذلك زيارة شرم الشيخ كل عام، موضحة أنها تبكى من شدة فرحها لعودتها هى وأسرتها إلى مدينة شرم الشيخ مرة أخرى.

وأكد إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، أن السائح يعرف قيمة مصر وشرم الشيخ ومدى الأمن والأمان الموجودين بها، موضحا أن هناك سائحين من روسيا يأتون عبر دول أوروبية مثل إيطاليا وأوكرانيا للاستمتاع بجمال وطبيعة شرم الشيخ.

وقال ناصر النجدى صحاب كافيه بخليج نعمة، إنه بالفعل هناك حركة منذ أربعة أيام وحركة البيع والشراء أفضل من الأوقات السابقة.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الجمعة 17رحلة دولية على متنها 1824 سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم وصلت لـ19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 1178سائحاً من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 646 سائحاً مصرياً بإجمالى 1824سائحاً وغادر مطار شرم الشيخ 1553 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف "خضر"، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 390 سائحاً قادمين من منطقة إيلات عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 230 سائحا.

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