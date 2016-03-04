أبو إسحاق الحوينى يعود مجددًا إلى قطر لاستكمال علاجه

قالت حركة "دافع" للدفاع عن العلماء، إن الداعية الإسلامي، أبو إسحاق الحوينى، غادر المملكة العربية السعودية ، اليوم الجمعة، وعاد من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الحركة فى بيان لها، منذ قليل، أن الحوينى عاد مجددًا إلى الدوحة لاستكمال علاجه هناك فى أحد المستشفيات القطرية، وذلك بعد أن انتهى من أداء مناسك العمرة فى المملكة العربية السعودية.

ويقيم الشيخ أبو اسحاق الحوينى، فى قطر خلال الوقت الحالى لإجراء عدة عمليات جراحية.

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