الدفاع الروسية: الاتفاق مع قائد "جيش الإسلام" على وقف إطلاق النار

>أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار مع قائد "جيش الإسلام" وخمسة من قياديى الجماعات المعارضة المعتدلة فى سوريا.

وقال مدير المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا الفريق سيرجى كورالينكو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إنه تم التوقيع على وقف القتال مع قائد جماعة "جيش الإسلام"، التى تسيطر على بلدة الرحيبة فى القلمون الشرقي، كجزء من الأنشطة التى يقوم بها المركز الروسي.

وأضاف كورالينكو أنه - على مدى اليومين الماضيى - تم التوقيع على وقف القتال مع قياديى خمس جماعات من المعارضة المعتدلة تنشط فى محافظة درعا، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع قادة أربع مجموعات معارضة مسلحة أخرى فى محافظات دمشق وحمص ودرعا.

من جهة أخرى، حملت وزارة الدفاع الروسية تركيا المسؤولية الكاملة عن استمرار المعارك فى إدلب وحلب، مشيرة إلى أن قوافل الأسلحة تصل يوميا من تركيا إلى مناطق سورية خاضعة لجماعتى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام".

وكشفت الوزارة أن تركيا لا تزال تقصف القوات الكردية التى تحارب "جبهة النصرة" الإرهابية على الأراضى السورية.

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