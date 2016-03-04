مجلس العمل اللبنانى بالإمارات: يجب تصحيح العلاقات اللبنانية الخليجية

>دعا مجلس العمل اللبنانى فى الإمارات إلى تصحيح العلاقات اللبنانية الخليجية وعودتها إلى وضعها الأساسي، مشيرا إلى أن عدد اللبنانيين فى الخليج هم نحو 500 ألف شخص، تبلغ تحويلاتهم نحو سبعة أو ثمانية مليارات دولار أمريكى سنويا إلى جانب الاستثمارات".

وقال وفد من المجلس برئاسة سفيان صبحى الصالح التقى اليوم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إننا "نثمن جهود رئيس الوزراء فى الفترات الصعبة وتحديدا فى ما يخص العلاقات الخليجية - اللبنانية، لكنه ليس واضحا بعد ما هى الآلية لإعادة تصويب هذه العلاقات.

وأضاف رئيس الوفد "لقد أكدنا لرئيس الحكومة أن اللبنانيين فى الخليج هم نحو 500 ألف شخص، يشكلون من خلال علاقاتهم وأعمالهم مايعادل مليونى شخص، وعندما نتكلم على حفظ السلم الأهلى فى لبنان من المهم الأخذ فى الاعتبار هؤلاء اللبنانيين الذين يمثلون كتلة أساسية فى الكيان اللبناني، وهم أيضا الكتلة المالية التى تنقذ لبنان من خلال تحويلاتهم التى تبلغ نحو 7 أو 8 مليارات دولار أمريكى سنويا إلى جانب الاستثمارات".

واعتبر سفيان أن "هؤلاء اللبنانيين مصابون فى الصميم جراء ما يحدث ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل يشعرون بالمهانة جراء المواقف المناهضة لدول الخليج التى وقفت إلى جانب لبنان لأكثر من خمسين سنة، من دون أن تطلب منه شيئا".

كما استقبل وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل وفد مجلس العمل اللبنانى فى الإمارات برئاسة سفيان صبحى الصالح الذى قال: "إن اللقاء مع الوزير باسيل كان بهدف إيصال صوت اللبنانيين فى دول الخليج عموما وفى الإمارات خصوصا"، مشيرا إلى أن الوضع يتفاقم ولا يمكن تركه كذلك.

وأضاف "المطلوب اليوم إيجاد توجه يعيد تصويب العلاقة اللبنانية - الخليجية وتخفيف التوتر القائم، وكما يعلم الجميع إن تحويلات اللبنانيين فى الخليج الذين يتعدون 500 ألف لبناني، والتى تقدر ب8 مليارات دولار هى أساس فى الاقتصاد اللبناني، ولا يمكن التغاضى عنها".

وأكد الصالح أن "الوزير باسيل كان متفهما لهذا الموقف، وكان قد زار دول الخليج أكثر من مرة والتقى الجاليات اللبنانية فيها، وهو مستعد للقيام بما يلزم، ويقوم بما يلزم بقدر المستطاع لتحسين هذه العلاقة".

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