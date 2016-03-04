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مؤتمر "الأمريكية للقلب": تناول الزبادى 5 مرات أسبوعيا يخفض ضغط الدم 20%

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مؤتمر "الأمريكية للقلب": تناول الزبادى 5 مرات أسبوعيا يخفض ضغط الدم 20% مؤتمر "الأمريكية للقلب": تناول الزبادى 5 مرات أسبوعيا يخفض ضغط الدم 20%
كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب - الذى انعقد مؤخرا - عن نتائج جديدة ومهمة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، والذى يزيد عددهم عن مليار ونصف المليار شخص على مستوى العالم، منهم 16 مليون مريض فى .

وأشار القائمون على المؤتمر إلى أن تناول الزبادى بمعدل 5 مرات أسبوعيا يساهم فى الحد من خفض مستويات ضغط الدم بنسبة 20%؛ مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونه مرة واحدة خلال الشهر، لافتين إلى أن تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات بجانب الزبادى يساهم فى تقليل الضغط الدموى بنسبة 31%.

وفسر باحثو جامعة بوسطن الأمريكية - الذين أشرفوا على الدراسة - هذه النتائج مشيرين إلى أن الزبادى يحتوى على مجموعة كبيرة من البكتيريا النافعة والتى تحد من ضيق الشرايين عن طريق خفض مستويات الكولسترول المترسبة عليها، كما أنها تساهم فى تنظيم مستويات السكر بالدم، والذى تنعكس مستويات على مؤشرات الضغط الدموى.

وأضاف التقرير - الذى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية - أن الزبادى يساهم أيضا فى مكافحة مرض هشاشة العظام، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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