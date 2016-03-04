الانتهاء من صيانة 12 مدرسة بالوادي الجديد بتكلفة 8 مليون و150 ألف جنيه‎

صرح ميسرة حريف، مدير عام التخطيط بتعليم الوادي الجديد ،انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير لعدد 12 مدرسة، بإعتمادات بلغت 8 مليون و 150 ألف جنية ، من صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد عمر أحمد مدير الصندوق .

وقال إن هذه المدارس هي الفكرية بالخارجة ، الأمل لضعاف الصم بالخارجة، المهنية بالخارجة ، صلاح الدين الابتدائية بالخارجة ، غرب الموهوب الابتدائية بالداخلة ، السلام الإعدادية القديمة بالخارجة ، صلاح الدين التعدادية بالخارجة، رأفت الهجان بالفرافرة ،حطية الشيخ مرزوق بالفرافرة ، أبو بكر الصديق الابتدائية ، الشيخ مفتاح ببلاط، المستقبل الابتدائية ببلاط.

وأشار أنه جاري طرح مدرسة دوش بإدارة باريس ،لتصبح مدرسة تعليم أساسي علي مساحة 7500 متر مربع ، والتي صدر لها القرار رقم 1609لسنة 2015 ، بتمويل من صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التعليم بقيمة 3 مليون جنية .