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ضبط تثمال فرعونى بحوزة محام من المحلة الكبرى فى القليوبية

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ضبط تثمال فرعونى بحوزة محام من المحلة الكبرى فى القليوبية ضبط تثمال فرعونى بحوزة محام من المحلة الكبرى فى القليوبية
تمكنت ضباط كمين مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى فرعونى يبلغ طوله مايقرب من 60 سم يرجع تاريخه للعصر الفرعون بحوزة محام من مدينة المحلة الكبرى داخل سيارة ملاكى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد أنه أثناء تواجد الملازم أول محمود منصور الضابط المكلف بخدمة كمين طرق كفر شكر المنصورة تمكن من ضبط محام يدعى "أشرف م س" 42 هاما، مقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبحوزته تمثال أثرى فرعونى يبلغ طوله 60 سم داخل سيارته ملاكى وبرفقة صديقه.

وأثناء اصطحاب المحامى وصديقه إلى ديوان المركز قام بعرض مبلع مليون دولار رشوة للضابط مقابل الإفراج عنه كان ينوى إحضار المبلع عبر الهاتف من القاهرة، ولكن تم الرفض وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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