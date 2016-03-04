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مدرب المقاصة يوضح لـ في الجول كيف يستغل هزيمة سموحة ليحولها لانتصار أمام الأهلي

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مدرب المقاصة يوضح لـ في الجول كيف يستغل هزيمة سموحة ليحولها لانتصار أمام الأهلي مدرب المقاصة يوضح لـ في الجول كيف يستغل هزيمة سموحة ليحولها لانتصار أمام الأهلي

كيف يستغل مصر المقاصة هزيمته أمام سموحة ليحولها لرغبة في الانتصار أمام الأهلي؟ المدرب العام للفريق حمد إبراهيم يجيب لـFilGoal.com.

ويستعد مصر المقاصة لملاقاة الأهلي يوم السبت بملعب برج العرب في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وتعرض المقاصة خلال مباراته الأخيرة بالدوري للهزيمة أمام سموحة بأربعة أهداف لثلاثة.

وتحدث حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا:"الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال استطاع أن يخرج اللاعبين من أجواء الهزيمة أمام سموحة".

وأضاف"اعتمدنا في استعدادتنا على معنويات اللاعبين والإشادة بروحهم العالية في لقاء سموحة التي ساعدت في العودة للمباراة رغم التأخر بثلاثة أهداف".

وأكمل المدرب العام للمقاصة"لو كان فريق آخر الذي يلعب مباراة سموحة لكان انهار وقام بإكمال اللقاء مستسلما".

وأضاف"لذا نعتمد على تلك الروح الرائعة لدى اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار أمام الأهلي".

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