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مران الأهلي - جلسة بين مارتن يول وحسام غالي

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مران الأهلي - جلسة بين مارتن يول وحسام غالي مران الأهلي - جلسة بين مارتن يول وحسام غالي

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي على عقد جلسة مع حسام غالي قائد الفريق قبل لقاء للمقاصة.

الأهلي يستعد لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

لقاء هو الأول لمارتن يول مع الأهلي عقب توليه المهمة بعد فوز الأهلي أمام بتروجيت.

وقبل انطلاق مران الأهلي يوم الجمعة حرص مارتن يول على عقد جلسة مع غالي تحدثا من خلالها حول بعض الأمور الفنية في الفريق.

وشرح مارتن يول لغالي بعض التعليمات التي يسعى لنقلها إلى لاعبي الأهلي من خلاله نظرا لأنه قائد الفريق حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي.

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فيديو اليوم السابع

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