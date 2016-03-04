أخبار عاجلة

بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجل خطر بحوزته 22 قطعة حشيش بالمنصورة

Google+ Print
القبض على مسجل خطر بحوزته 22 قطعة حشيش بالمنصورة القبض على مسجل خطر بحوزته 22 قطعة حشيش بالمنصورة
تمكنت وحدة مباحث قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل شقى خطر، بحوزته كميات من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، يفيد بتمكن المقدم شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول، والنقيب عبد الحميد الشورى معاون مباحث القسم، من القبض على "إبراهيم.ا" مقيم بشارع النادى سندوب أول المنصورة، ومسجل خطر تحت رقم 1186/4مخدرات.

وتم القبض على المتهم، وبحوزته 22 قطعة حشيش، ومبلغ مالى 2930 جنيها، حصيلة تجارته غير المشروعة، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع للدفاع عن تجارته، وطلقة خرطوش من ذات عيار السلاح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4268/83 لسنة 2016 جنايات قسم أول المنصورة.

ضبط تاجر بسوق الجملة بالمنصورة بحوزة بندقية الية وطبنجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365