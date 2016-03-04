القبض على مسجل خطر بحوزته 22 قطعة حشيش بالمنصورة

تمكنت وحدة مباحث قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل شقى خطر، بحوزته كميات من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، يفيد بتمكن المقدم شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول، والنقيب عبد الحميد الشورى معاون مباحث القسم، من القبض على "إبراهيم.ا" مقيم بشارع النادى سندوب أول المنصورة، ومسجل خطر تحت رقم 1186/4مخدرات.

وتم القبض على المتهم، وبحوزته 22 قطعة حشيش، ومبلغ مالى 2930 جنيها، حصيلة تجارته غير المشروعة، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع للدفاع عن تجارته، وطلقة خرطوش من ذات عيار السلاح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4268/83 لسنة 2016 جنايات قسم أول المنصورة.

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