حبس ضابط بـ«مطار القاهرة» بتهمة «الرشوة والتزوير» ٤ أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار هيثم مشهور حبس ضابط بجوازات مطار القاهرة المتهم بتلقى رشوة والتزوير ٤ايام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة التى يجريها المستشار هيثم مشهور مدير النيابة ان المتهم عرض على امين شرطة يعمل معه بجوازات المطار على تسفير 6 شباب الى السودان وتخليص اوراقهم مقابل 8 الاف جنيه ، وعلى الفور ابلغ الامنين قياداته الامنية ، الذين اتفقوا معه على مجاراته حتى يقبضوا عليه متلبسا.

وبالفعل تم القبض على الشباب الستة والضابط اثناء تلقيه منهم الرشوة ، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وسلم 5 الاف جنيه من المبالغ التى تقاضاها من الشباب.

تلق مباحث قسم شرطة مطار القاهرة بلاغا بقيام ضابط بجوازات مطار القاهرة بالتلاعب فى التاشيرات وتزويرها مقابل تلقى رشوة مالية ، ودلت التحريات على صحة المعلومات ، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة للتحقيق.