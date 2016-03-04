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القوات العراقية تفرض السيطرة الكاملة على منطقة حوض الثرثار الشمالى

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القوات العراقية تفرض السيطرة الكاملة على منطقة حوض الثرثار الشمالى القوات العراقية تفرض السيطرة الكاملة على منطقة حوض الثرثار الشمالى

>فرضت قوات "مكافحة الإرهاب" والحشد الشعبى العراقية السيطرة الكاملة على منطقة حوض الثرثار الشمالى بعد أربعة أيام من العمليات العسكرية فى اطار عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء شمالى العراق.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن مسؤول "كتيبة الدعم اللوجستي" فى تنظيم (داعش) الإرهابى قتل خلال كمين نصبته قوات "الحشد الشعبي" بجزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.. وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبى ان قواته تمكنت من قتل مسؤول داعش وثلاثة من مرافقيه بعد أن نصبت لهم كمينا فى عمق جزيرة الشرقاط أثناء محاولتهم تهريب مواد غذائية لقافلة من الشاحنات مدون عليها "ولاية نينوى".

على صعيد متصل، تمكنت قوات "البيشمركة" الكردية من احباط هجوم لمسلحى داعش فى محور الكسك واسكى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق ودمرت ثلاث سيارات مفخخة.

وقال مصدر عسكرى كردى ان مسلحى التنظيم هاجموا جبهات البيشمركة فى محور شندوخا-كسكى واسكى الموصل بسيارات مفخخة تم تدميرها وقتل عدد كبير من مسلحى داعش.
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