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#في_إفريقيا - تعرف على حكام مباراتي الزمالك ودوالا الكاميروني

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#في_إفريقيا - تعرف على حكام مباراتي الزمالك ودوالا الكاميروني #في_إفريقيا - تعرف على حكام مباراتي الزمالك ودوالا الكاميروني

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك بحكام مباراتيه أمام ويونيون دوالا الكاميروني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم 13 مارس الجاري في الكاميرون على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مارس من الشهر ذاته في بتروسبورت.

ويقود مباراة الذهاب في الكاميرون طاقم حكام جنوب إفريقي يقوده دانيل فيزير ومعه ساندلي ديليكيني وجوناث سيالو مساعدين واكتسانج ولكم ستلبوكو حكم رابع فيما سيكون المراقب من إفريقيا الوسطى وهو جيريمين ديديه نيجولامبا.

دانيل فيزير الجنوب إفريقي كان قد تم تعيينه حكما لمباراة ونيجيريا في الإسكندرية يوم 29 مارس الجاري.

أما مباراة العودة في القاهرة سيقودها الجامبي بكاري جاساما الذي سبق له إدارة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الأبيض 3-0 وطرد علي جبر وقتها في بداية المباراة.

ويعاون جاساما الثنائي الجامبي سليمان سوسيه ويحيي فانيه والحكم الرابع سيكون شريف نيجاي فيما سيكون المراقب محمد حسين يونس من جيبوتي.

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