في_إفريقيا – تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي ضد ريكرياتيفو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الذهاب في دور الـ32 بين ريكرياتيفو والأهلي في دوري أبطال إفريقيا للحكم الكيني دافيز أوموينو.

أما الإياب فسيديره السنغالي مالانج دييديو.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الأنجولي يوم 12 مارس الجاري ثم يخوض الإياب بمصر بعدها بأسبوع.

ولم يسبق لأوموينو إدارة أي مباراة للأهلي لكنه قام بتحكيم مباراة نكانا ريد ديفلز الزامبي والزمالك (0-0) في دور الـ16 من دوري الأبطال الموسم قبل الماضي.

أما دييديو، ففاز معه الأهلي الموسم الماضي على النجم الساحلي (1-صفر) في دور المجموعات من الكونفدرالية ثم خسر ذهاب نصف النهائي أمام مضيفه أورلاندو بايرتس بهدف دون رد.

وتعادل منتخب مصر الأوليمبي مع هذا الحكم بهدف لمثله ضد الجزائر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة.

وكان هذا الحكم هو صاحب واقعة مباراة الزمالك وسانجا باليندي الكونجولي الموسم الماضي في الكونفدرالية حين لغى هدفا بعدما احتسبه للأبيض في لقاء فاز فيه المضيف بهدف وحيد في دور الـ16 الثاني.