أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_إفريقيا – تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي ضد ريكرياتيفو

Google+ Print
#في_إفريقيا – تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي ضد ريكرياتيفو #في_إفريقيا – تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي ضد ريكرياتيفو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الذهاب في دور الـ32 بين ريكرياتيفو والأهلي في دوري أبطال إفريقيا للحكم الكيني دافيز أوموينو.

أما الإياب فسيديره السنغالي مالانج دييديو.

 

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الأنجولي يوم 12 مارس الجاري ثم يخوض الإياب بمصر بعدها بأسبوع.

ولم يسبق لأوموينو إدارة أي مباراة للأهلي لكنه قام بتحكيم مباراة نكانا ريد ديفلز الزامبي والزمالك (0-0) في دور الـ16 من دوري الأبطال الموسم قبل الماضي.

 

أما دييديو، ففاز معه الأهلي الموسم الماضي على النجم الساحلي (1-صفر) في دور المجموعات من الكونفدرالية ثم خسر ذهاب نصف النهائي أمام مضيفه أورلاندو بايرتس بهدف دون رد.

وتعادل منتخب الأوليمبي مع هذا الحكم بهدف لمثله ضد الجزائر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة.

وكان هذا الحكم هو صاحب واقعة مباراة الزمالك وسانجا باليندي الكونجولي الموسم الماضي في الكونفدرالية حين لغى هدفا بعدما احتسبه للأبيض في لقاء فاز فيه المضيف بهدف وحيد في دور الـ16 الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي