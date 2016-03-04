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الأهلي يوضح موقف صالح جمعة من مواجهة المقاصة.. وهل يغيب حجازي للإيقاف؟

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الأهلي يوضح موقف صالح جمعة من مواجهة المقاصة.. وهل يغيب حجازي للإيقاف؟ الأهلي يوضح موقف صالح جمعة من مواجهة المقاصة.. وهل يغيب حجازي للإيقاف؟

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جاهزية صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة للمقاصة.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاصة يوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

صالح جمعة شارك في تعادل الأهلي أمام المصري، قبل أن يغيب عن مواجهة بتروجيت بسبب "نزلة برد".

وتحدث عبد الحفيظ عن موقف صالح جمعة من لقاء المقاصة قائلا: "صالح تعافى تماما وتحسنت حالته".

وأضاف "أصبح جاهزا ومشاركته من عدمها وفقا لرؤية الجهاز الفني".

ونفى مدير الكرة بالأهلي غياب أحمد حجازي للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

وقال عبد الحفيظ: "حجازي لم يتلق إلا بطاقتين فقط وليس 3".

وأتم "يحق له المشاركة أمام مصر للمقاصة".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف الزمالك. بينما يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

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