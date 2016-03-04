في_إفريقيا - الأهلي يُجيب.. لماذا سيغيب عمرو السولية عن رحلة أنجولا؟

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق عن رحلة أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو في دوري أبطال إفريقيا بسبب "القيد".

الأهلي يرحل لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

رحلة الأهلي إلى أنجولا لن تشتهد تواجد الوافد الجديد عمرو السولية. والسبب موعد قيد اللاعب.

وأوضح سيد عبد الحفيظ: "السولية تم قيده بعد يوم 15 يناير ولذلك لا يحق له المشاركة في دور الـ32 من البطولة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "بداية من دور الـ16 يصبح من حق السولية المشاركة مع الأهلي في دوري الأبطال".

وسيسافر الأهلي إلى أنجولا يوم الثلاثاء المقبل 8 مارس في رحلة شاقة ستستمر 16 ساعة بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول.

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الأهلي الذي يسعى لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 2013 سيفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة ريكرياتيفو على أن يواجه المتأهل في دور الـ16 الفائز من مواجهة الجيش الرواندي ضد يانج أفريكانز التنزاني.