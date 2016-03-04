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أرقام في الجول – من الأفضل للزمالك.. حمادة طلبة أم عادل جمعة؟

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لجأ الزمالك في مباراته مع الانتاج الحربي والتي هُزم فيها بثلاثة أهداف لهدف لإشراك محمد عادل جمعة في مركز الظهير الأيسر لمواجهة غياب حمادة طلبة.

فهل عوض عادل جمعة غياب طلبة عن الزمالك؟ لنقارن بين أرقام الثنائي في مباراتي الانتاج وأسوان.

حمادة طلبة أمام أسوان كان سادس أكثر لاعبي الزمالك استخلاصا للكرة بواقع ثماني مرات.

ولم يفقد لاعب المقاصة السابق الكرة في تلك المباراة سوى مرتين فقط، وكان ترتيبه بين زملائه في تلك الإحصائية العاشر.

حاول إرسال ثلاث عرضيات لم يكن من بينهم أي واحدة ناجحة.

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ولكن ما ميزه في ذلك اللقاء هو نسبة تمريراته للأمام لزيادة الفاعلية الهجومية حيث بلغت نسبتها 56%، مقابل 22% للتمريرات الخلفية وإلى داخل الملعب.

نسبة دقة تمريرات طلبة بلغت 78% حيث مرر الكرة 32 مرة بشكل صحيح من أصل 41.

ونجح في مرواغة الخصم مرة واحدة ناجحة من أصل محاولتين.

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عادل جمعة

أما عادل جمعة فكان أكثر لاعبي الزمالك فقدانا للكرة بواقع ثماني مرات في لقاء الانتاج.

وكان هو رابع أكثر من استخلصها بين أقرانه بواقع تسع مرات.

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أرسل عادل جمعة 10 عرضيات خلال مواجهة الفريق العسكري وهو أكثر رقم يحققه لاعب من الزمالك خلال آخر مباراتين، ولكن لم يكن من بينهما سوى عرضيتين ناجحتين فقط من إحداهما جاء هدف إيمانويل مايوكا.

تمريرات عادل جمعة على عكس طلبة لم تكن للأمام فنسبة 45% منها جاءت إلى داخل الملعب، مقابل 36% للأمام، و19% للخلف.

ونسبة دقة تمريراته بشكل عام بلغت 77% بعدما مرر الكرة 44 مرة بشكل صحيح من أصل 57.

حاول مراوغة الخصم مرتين وفشل في كليهما.

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فمن الأفضل للزمالك أمام المقاولون العرب عودة حمادة طلبة أم بقاء محمد عادل جمعة؟

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