الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان حتى مايو المقبل لتسجيل اللاجئين

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، في تصريح لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، اليوم الجمعة ، إن الاتحاد الأوروبي أمهل اليونان حتى 12 يونيو المقبل، من أجل تسجيل جميع اللاجئين إليه بطريقة منظمة، مؤكدًا “وإلا فإنها ستواجه مزيدًا من إجراءات مراقبة الحدود”.

وأضاف المفوض: “سنجري تقييمًا شاملا للوضع في 12 يونيو، إذا لم نر تقدما بحلول ذلك الموعد فلن نتردد في وضع شروط تكفل تمديد إجراءات مراقبة الحدود في أوروبا”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

مؤكدًا أن الهدف هو رفع جميع القيود على الحدود التي فرضت جراء أزمة اللاجئين داخل منطقة شنجن بحلول نوفمبر المقبل.