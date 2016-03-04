مقتل فكهانى فى مشاجرة مع صاحب محل بسبب خلاف على مكان البيع فى الهرم

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، بسبب الخلاف على مكان بيع الفاكهة، ما أسفر عن مقتل فكهانى، وتمكن رجال المباحث من ضبط 12 متهما من الطرفين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين فكهانى وصاحب محل بسبب الخلاف على مكان بيع الفاكهة، واستعان كل منهما بأنصاره، ونشبت بينهم مشاجرة أطلقت خلالها الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل الفكهانى نتيجة إصابته برش خرطوش.

وتمكن ضباط مباحث الهرم من ضبط 12 متهما، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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