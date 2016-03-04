مباحث الشرقية تصفى هاشم مأمون أخطر تاجر مخدرات بقرية العاقولة

أجرت الأجهزة الأمنية بالشرقية اليوم، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حملة أمنية بقرية العاقولة أخطر البور الإجرامية بالمحافظة.

وتمكنت المأمورية التى قادها النقيبان أحمد حسن ومحمد فؤاد معاونا مباحث منيا القمح برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز، وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من تصفية هاشم مأمون أخطر تاجر مخدرات بالمحافظة، وهارب من السجن فى أحداث الثورة وصادر ضده أحكام بالمؤبد والإعدام.

وأصيب مخبر شرطة من قوة مباحث منيا القمح بالشرقية، أثناء الحملة بطلق نارى، وتم نقله لمستشفى منيا القمح العام وحالته مستقرة، وذلك أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة من مباحث منيا القمح، وهاشم مأمون.

وتأتى هذه الحملة بعد يومين من أكبر حملة شنتها المديرية على قرية العاقولة، وضبطت بالقرية 12 قطعة سلاح آلى ما بين 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و6 فرد خرطوش، كما تم تحرير 11 قضية اتجار فى المواد مخدرة، ما بين كيلو و100 جرام هيروين ونصف كيلو حشيش و7265 قرصا مخدرا من عقار التامول.

بالفيديو والصور.. الأمن يهدم منازل أخطر تجار الكيف فى العاقولة بمنيا القمح