التحالف الدول ينفذ 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

> نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن قوات التحالف نفذت 6 ضربات جوية فى سوريا مستخدمة طائرات مقاتلة وهجومية بالقرب من الحسكة ودير الزور.

وتم خلال تلك الضربات استهداف 3 وحدات تكتيكية وتدمير أنابيب للنفط ورشاش من العيار الثقيل وعجلة ونظام أنفاق.

>أما فى العراق، فقد نفذت قوات التحالف الدولى 8 ضربات لدعم والتنسيق مع الحكومة مستخدمة طائرات مهاجمة ومحاربة ودون طيار بالقرب من البغدادى وبيجى والفلوجة وكيسك والموصل وسنجار والسلطان عبدالله.

وتم خلال تلك الضربات، استهداف 5 وحدات تكتيكية وتدمير 17 "عجلة" للتنظيم و7 مواقع قتالية ودمرت مخزن دعم و3 رشاشات من العيار الثقيل ومنطقتين لتجمع المحاربين ومنطقة منام.

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