أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف الدول ينفذ 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

Google+ Print
التحالف الدول ينفذ 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق التحالف الدول ينفذ 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

> نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 14 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن قوات التحالف نفذت 6 ضربات جوية فى سوريا مستخدمة طائرات مقاتلة وهجومية بالقرب من الحسكة ودير الزور.

وتم خلال تلك الضربات استهداف 3 وحدات تكتيكية وتدمير أنابيب للنفط ورشاش من العيار الثقيل وعجلة ونظام أنفاق.
>أما فى العراق، فقد نفذت قوات التحالف الدولى 8 ضربات لدعم والتنسيق مع مستخدمة طائرات مهاجمة ومحاربة ودون طيار بالقرب من البغدادى وبيجى والفلوجة وكيسك والموصل وسنجار والسلطان عبدالله.

وتم خلال تلك الضربات، استهداف 5 وحدات تكتيكية وتدمير 17 "عجلة" للتنظيم و7 مواقع قتالية ودمرت مخزن دعم و3 رشاشات من العيار الثقيل ومنطقتين لتجمع المحاربين ومنطقة منام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك