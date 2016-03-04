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أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات .. وعيار 21 بـ305 جنيهات

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أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات .. وعيار 21 بـ305 جنيهات أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات .. وعيار 21 بـ305 جنيهات

ارتفاع الذهب – أرشيفية

تستمر موجة الارتفاع المتتالى فى الذهب بالسوق العالمى والمصرى اليوم وذلك فى إطار القفزة التى يشهدها المعدن النفيس لأول مرة منذ 4 سنوات ماضية.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة، فى ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة 7 جنيهات فى سعر الجرام الواحد، نتيجة ارتفاع مفاجئ فى السعر العالمى، حيث وصل سعر الأوقية اليوم 1270 دولارا.

وفسر نجيب ذلك الارتفاع بزيادة الطلب على شراء المعدن النفيس عالميا، فضلا عن التحركات السياسية التى تجعل المستثمرين يقبلون على شرائه؛ لأنه يعتبر ملاذا آمنا فى ظل تراجع سوق الأسهم.

وأوضح أن سعر عيار 21 بلغ 305 جنيهات، وعيار 18 سجل 261.42 جنيه، وعيار 24 بلغ 348.57 جنيه، بينما بلغ الجنيه الذهب 2440 جنيها.

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