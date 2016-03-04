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هولاند: فكرة إجراء انتخابات مبكرة في سوريا «استفزازية وغير واقعية»

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هولاند: فكرة إجراء انتخابات مبكرة في سوريا «استفزازية وغير واقعية» هولاند: فكرة إجراء انتخابات مبكرة في سوريا «استفزازية وغير واقعية»

فرانسوا هولاند

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم، إن فكرة إجراء انتخابات في سوريا في الأشهر المقبلة “استفزازية وغير واقعية” ليسلط الضوء على خلاف رئيسي بين أوروبا وروسيا بشأن عملية السلام السورية.

وعند سؤاله عن المسألة في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم  قال هولاند إنه لا يمكنه التحدث نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مؤتمر عبر الهاتف بين بوتين وزعماء أوروبيين آخرين في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال هولاند “أتحدث هنا باسم فرنسا، الفكرة ليست مستفزة فحسب لكنها غير واقعية حقا وستكون دليلا على عدم وجود مفاوضات ولا نقاشات في الوقت الراهن”.

وجاء في بيان أصدره الكرملين عقب المؤتمر الذي أجري عبر الهاتف، أن خطط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتنظيم انتخابات في ابريل “لن تعرقل الخطوات نحو عملية السلام”.

وكان المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على صمود وقف إطلاق النار في سوريا، واجتمع أيضا وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا لبحث نفس القضية في باريس.

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