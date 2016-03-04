أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشرطة تداهم منزل رئيس البرازيل السابق للتحقيق معه في قضية فساد

Google+ Print
الشرطة تداهم منزل رئيس البرازيل السابق للتحقيق معه في قضية فساد الشرطة تداهم منزل رئيس البرازيل السابق للتحقيق معه في قضية فساد

رئيس البرازيل السابق

داهمت الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة، منزل الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في ساو باولو، ثم اقتادته لاستجوابه، في إطار التحقيق بشأن فضيحة الفساد في شركة “بتروبراس” النفطية الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الملحق الصحفي للرئيس السابق، جوزيه كريسبينيانو، قوله إن الشرطة فتشت منزل دا سيلفا “ومؤسسة لولا وعدد من المتعاونين معه، وأفراد عائلته”، مؤكدا إصدار “مذكرة إحضار” بحق الرئيس السابق.

وأكدت الشرطة الاتحادية، أن عمليات تفتيش ودهم في 3 ولايات، منها ساو باولو، حيث يعيش الرئيس لولا دا سيلفا، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت مذكرة إحضار قد صدرت ضد لولا، كما تؤكد وسائل الإعلام.

وأوضحت الشرطة الاتحادية، في بيان، أن “حوالي 200 شرطي ينفذون 44 مذكرة قضائية، منها 33 مذكرة تفتيش ودهم، و11 مذكرة جلب في ولايات ريو دو جانيرو وساو باولو وباهيا”.

وأظهرت مشاهد لشبكة تلفزيون “غلوبو” عناصر من الشرطة أمام مبان في حي ساو برناردو دو كامبو، حيث يعيش لولا دا سيلفا، وأغلقت شوارعه.

وأضافت الشبكة أن عملية الشرطة شملت أيضا زوجة لولا دا سيلفا وابنيه و”مؤسسة لولا” في ساو باولو.

وتعد العملية الحالية للشرطة جزءًا من عملية “التطهير السريع” الواسعة النطاق، التي بدأت في 2014، للتحقيق بشأن فساد كبيرة تخص شركة بتروبراس الحكومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل