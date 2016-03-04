«تموين سوهاج» يضبط أغذية مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية الكوبرى

​صرح شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، فى تصريح لوكالة أونا للأخبار أن حملة من مفتشى التموين بسوهاج تمكنت من ضبط كمية من السلع الغذائية وعصائر ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر بالاضافة الى كمية كبيرة من زيت الزيتون مجول المصدر داخل أحدى المحال التجارية الكبرى بحى شرق بسوهاج تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة.

ومن ناحية اخرى اشار يوسف، أن الحملة تمكنت من تحرير المحضر رقم 1450 جنح طهطا ضد مدير احدى محلات السجاد بالدائرة لاستغلالة العلامات التجارية تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ضد مصطفى – م – خ كما تم تحرير محضر تحت رقم 2674 جنح المراغة ضد رجب – ج – ع المدير المسئول عن احدى محطات تموين السيارات لبيعة بنزين 80 بأزيد من السعر المقررة.