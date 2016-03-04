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«جيش الإسلام» ينفي الاتفاق مع روسيا بوقف إطلاق النار في سوريا

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«جيش الإسلام» ينفي الاتفاق مع روسيا بوقف إطلاق النار في سوريا «جيش الإسلام» ينفي الاتفاق مع روسيا بوقف إطلاق النار في سوريا

ارشيفية

نفى تنظيم جيش الإسلام، منذ قليل، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، اليوم، حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأصدر «جيش الإسلام»،برئاسة محمد علوش كبير مفاوضي المعارضة السورية في مفاوضات السلام السورية بجنيف، بيانًا أعلن من خلاله رفضه وقف القتال في سوريا.

واتهم جيش الإسلام، القوات الحكومية بحشد القوات في محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال علوش المسؤول السياسي لجيش الإسلام: هناك خروقات كبيرة من جهة النظام واحتلال لمناطق جديدة واستخدام كافة أنواع السلاح، لا سيما الطيران والبراميل المتفجرة، في بعض المناطق، وحشود لاحتلال مناطق استراتيجية مهمة جدًا.

وأضاف علوش:”القبول بوقف النار في ظل الأوضاع الراهنة يعني بطبيعة الحال استسلام قواتنا، وجيش الإسلام ماض في الدفاع عن الشعب”.

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