بعد قرار بريطانيا.. وزارة المالية تدرس فرض ضريبة على "فيس بوك"

كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة المصلحة فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذى ألزم الموقع الشهير تسديد الضرائب.

ويلجأ موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إلى إدارة موقعها من أيرلندا التى تعتبر إحدى دول الملاذات الضريبية والتى تفرض ضرائب بنسبة منخفضة جدا عن الإيرادات التى تحققها الشركات العاملة على أرضها تصل إلى نسبة 12.5 %.

وأوضح "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفيس بوك يعتبر موقع يقدم خدمة، وطبقا للقانون فأن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسىى"، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هل يمكن التحكم فى الخدمة وتخضيعها للضريبة من عدمه.

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