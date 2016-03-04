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فيديو| مراهقان يصطادان كابوريا ضخمة بأيدي عارية

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نشر مجموعة مراهقين لاصطيادهم كابوريا طينية (سلطعون طيني) وسط مستنقعات أشجار المانجروف في جنوب شرق كوينزلاند في أستراليا

ولم يستخدم المراهقون المغامرون عاشقو الحياة البرية أي وسيلة لحمايتهم من الكابوريا التي يمكنها قطع أصابعهم بمخالبها الفتاكة.

وتعرف هذه الكابوريا أيضا باسم سلطعون المانجروف، وتعد طعاما شهيا في أستراليا وجنوب شرق آسيا.

ويؤكد المراهقان نيك وكالب للمشاهدين أنهما يجمدان الكابوريا لمدة ساعة قبل طهيها حتى لا تشعر بشيء عند الطهي.

وهذه المجموعة المغامرة تسمى Tarradarrabros ولديهم مجموعة من الأشرطة تبين مغامراتهم في اصطياد الثعابين والسلاحف بطريقة جريئة في المناطق النائية.

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