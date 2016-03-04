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وزير العدل اللبنانى المستقيل يتقدم ببلاغ للجنائية الدولية ضد ميشال سماحة

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وزير العدل اللبنانى المستقيل يتقدم ببلاغ للجنائية الدولية ضد ميشال سماحة وزير العدل اللبنانى المستقيل يتقدم ببلاغ للجنائية الدولية ضد ميشال سماحة

>أعلن وزير العدل اللبنانى المستقيل اللواء أشرف ريفى أنه تقدم ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الوزير السابق ميشال سماحة، الذين أدين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسئول أمنى سورى وأطلق سراحه بعد إنقضاء مدة عقوبته.

وقال المكتب الإعلامى لوزير العدل اللبنانى المستقيل - فى بيان - "إن الوزير ريفى تقدم بإخبار (بلاغ) إلى المدعية الجنائية الدولية طالبا التحقيق فى قضية ميشال سماحة التى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية استنادا للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة".

وعرض ريفى - فى بلاغه - كافة التفاصيل والحيثيات الأمنية والقانونية فى هذا الملف، مرفقا بالصور والوثائق والإثباتات
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