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هبوط اضطراري لطائرة وزير داخلية عُمان بعد إصابة قائدها بوعكة صحية

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هبوط اضطراري لطائرة وزير داخلية عُمان بعد إصابة قائدها بوعكة صحية هبوط اضطراري لطائرة وزير داخلية عُمان بعد إصابة قائدها بوعكة صحية

اضطر الأمير حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني والوفد المرافق له دخول البلاد، وذلك بعد إصابة قائد الطائرة الخاصة التي كانت تنقله من تونس الي سلطنة عمان بوعكة صحية استلزمت نقله الي المستشفي لاستكمال العلاج .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار كان في استقباله وزير الداخلية العُماني فور وصوله المطار اللواء فهمي مجاهد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة واللواء يسري عبد العزيز وكيل الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي .

وكان الوزير بشارك باجتماعات وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في تونس ، وصرحت مصادر أمنية بالمطار تلقي برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي طلبا من قائد الطائرة بالسماح له بالهبوط لإسعافه لانه يعاني من وعكة صحية ، وعلي الفور تم السماح له بالهبوط بموقع ٢٢ بمهبط المطار ، وقامت طبيبة الحجر الصحي بإجراء الإسعافات الأولية لقائد الطائرة ، وتم إلغاء سفره ونقله الي احدي المستشفيات القريبة من المطار ، وتم إلغاء سفر الركاب علي الطائرة والبالغ عددهم ٧ ركاب من بينهم وزير داخلية سلطنة عمان لحين الاطمئنان علي قائد الرحلة او تدبير حجز علي رحلة اخري .

وقالت المصادر إنه تم نقل الوزير الي احدي الفنادق القريبة من المطار لقضاء الوقت بها لحين التأكد من الحالة الصحية لقائد الرحلة .

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