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وزير سياحة جنوب افريقيا يختتم زيارته لمصر ويؤكد تفاؤله بالتعاون السياحى المشترك

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وزير سياحة جنوب افريقيا يختتم زيارته لمصر ويؤكد تفاؤله بالتعاون السياحى المشترك وزير سياحة جنوب افريقيا يختتم زيارته لمصر ويؤكد تفاؤله بالتعاون السياحى المشترك


> اختتم ديريك هانيكوم وزير سياحة جنوب أفريقيا زيارته لمصر التى أستغرقت ثلاث أيام، التقى خلالها بعدد من كبار المسئولين والشخصيات على رأسهم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة.

وقالت وزارة السياحة فى بيان لها، أن زيارة وزير جنوب أفريقيا تصب فى صالح دعم السياحة الوافدة من أسواق غير تقليدية من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون قى عدد من الانشطة وتبادل الخبرات وإقامة أحداث سياحية مشتركة بين القاهرة وكيب تاون.

وأضافت الوزارة، أن زيارة الوزير تضمنت لقاءات مكثفة مع المسئولين المصريين وممثلى القطاع السياحى الخاص فضلا عن قيامه بجولة سياحية تضمنت أهرامات الجيزة الخالدة وقلعة صلاح الدين والمتحف المصرى وخان الخليلى وشارع المعز، مردفة أن وزير سياحة جنوب أفريقيا أعرب عن تفاؤله بمستقبل علاقات التعاون السياحى بين البلدين.

كان وزير سياحة جنوب افريقيا قد غادر مطار القاهرة عائدا إلى جوهانسبرج وكان فى وداعه نبيل الامير مدير مكتب وزارة السياحة فى مطار القاهرة وقد اعرب الوزير عن سعادته بزيارة بلد الحضارة والتاريخ وانه يثق فى قدرة مصر على استعادة مكانتها السياحية.

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