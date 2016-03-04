«عمومية نقابة المهندسين» توافق بالأغلبية على إحالة وزير الرى للتحقيق

أعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة على إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، للتحقيق، لما صدر منه من تعنت تجاه المهندسين وإجهاض حقوقهم، وعدم تلبية مطالبهم نحو تحسين أحوالهم.

وأضاف النبراوى، خلال كلمته أن العمومية وافقت وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، طبقا لما ورد بقانون النقابة، مشيرا إلى أنه فى حال امتثاله للتحقيق فسيتم التصعيد ضده طبقا لقانون النقابة. وحرصا من النقابة على التأكد من قرار الجمعية العمومية، أجرى النقيب التصويت على المقترح 3 مرات متتالية، وفى كل مرة يرفع المهندسون البطاقات الخضراء بالأغلبيىة للتأكيد على موافقتهم.

وأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن قرار إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق، جاء نتيجة لمسئوليته أمام النقابة عما يتعرض له المهندسون بوزارته، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها فى كافة الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية والرى، لافتا إلى أنه فى حال عدم مثول وزير الرى للتحقيق فسيتم الدعوة لعقد عمومية أخرى لدعم تلك القرارات. وعند هتاف أحد المهندسين العاملين بوزارة الرى، اعتراضا على قرار الجمعية العمومية العادية بإحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق، رد النقيب عليه بقوله:” انت زعلان على الوزير كده ليه؟”. و طالب المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، مديرى إدارة وزارة الرى من المهندسين، بالتوقف عن مهاجمة الجمعية العمومية للنقابة، أثناء مناقشتها مشاكل مهندسى وزارة الرى وعدم تلبية الوزير لمطالبهم المشروعة، قائلا:” على السادة مديرى إدارات وزراة الرى الإلتزام بمقاعدهم، والتوقف عن إثارة المشاكل، والاعتراض أثناء التصويت فقط”. وكان مجموعة من المهندسين العاملين بوزارة الرى، تسببوا فى إحداث مشادات كلامية خلال الجمعية العمومية، فى محاولة منهم لإثارة المهندسين المشاركين بالعمومية ضد اتخاذ قرار للتحقيق مع وزير الرى.