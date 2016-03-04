أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر الكبد يستعرض وسائل حديثة لمواجهة سرطان الكبد باستخدام القسطرة

Google+ Print
مؤتمر الكبد يستعرض وسائل حديثة لمواجهة سرطان الكبد باستخدام القسطرة مؤتمر الكبد يستعرض وسائل حديثة لمواجهة سرطان الكبد باستخدام القسطرة
كشف الدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عن وسائل جديدة لعلاج أورام الكبد باستخدام القسطرة الشريانية، خلال مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى.

وأوضح الدكتور أسامة حتة خلال جلسة ناقشت الوسائل الحديثة فى علاج سرطان الكبد من خلال القسطرة، خلال مؤتمر الكبد، أن القسطرة عبارة عن أنبوبة دقيقة يتراوح قطرها بين 2 و 3 ملى، ويتم إدخالها من شريان الفخذ الأيمن مرورًا بالشريان الأورطى ووصولًا لشريان الكبد، حيث يتم عمل خريطة شريانية دقيقة للتغذية الدموية للكبد وتحديد الشرايين المغذية للورم، وتوجيه القسطرة إليها تحت الأشعة وحقنها بخليط من مادة زيتية ودواء كيماوى ثم غلق الشرايين المغذية للورم، وبذلك يقضى الدواء الكيماوى على الخلايا السرطانية خاصة أن غلق الشرايين يزيد فعالية الدواء، ويمنع وصول التغذية للورم ما يساعد فى القضاء عليه.

وقال أستاذ الأشعة التداخلية، إن هناك شروط لاختيار المريض الذى يتم علاجه بالقسطرة تتعلق بوظائف الكبد وحجم الورم وتشعبه فى نسيج الكبد، مشيرًا إلى أنه تم استحداث حبيبات ذكية يتم خلطها بجرعة كبيرة من الكيماوى، وحقنها من خلال القسطرة داخل الورم وهذه الحبيبات تتميز بتحميلها بجرعة كبيرة من العلاج الكيماوى وحقنها فى المريض وتطلق جرعات تدريجية داخل الورم كل فترة كبيرة تصل لأسبوعين "وهذا ما أطلق عليه "الحبيبات الذكية" واستخدامها يؤدى لزيادة فاعلية العلاج والحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى على باقى أعضاء الجسم.

وأعلن الدكتور أسامة حتة عن تقنية ظهرت فى السنوات القليلة الماضية بالعالم، وتستخدم الآن بنجاح فى وتتمثل فى حقن الجسيمات الدقيقة المشعة "حوالى 35 ميكروميتر" من خلال القسطرة وهذه التقنية تستخدم لأورام الكبد المتشعبة والممتدة إلى أفرع الوريد البابى، حيث إن هذا النوع من الأورام كان لا يمكن علاجه بالحقن التقليدى بالقسطرة .

وأشار أسامة حتة إلى أنه يتم حقن ملايين من هذه الحبيبات المشعة بالقسطرة لتستقر داخل الورم، وتطلق أشعة "بيتا" محدودة المدى وتدمر كل حبيبة من هذه الحبيبات جزء محيط بها من الورم يتراوح بين 3 و4 ملى، وبالتالى إذا استقرت كل الجسيمات داخل الورم فستدمره بالكامل، بل وتصل إلى امتداد الورم داخل أفرع الوريد البابى وتعالج هؤلاء المرضى الذين كان علاجهم ميئوس منه قبل استحداث هذه التقنية.


>-دراسة علمية: مادة البروبيوتيك فى الزبادى تقلل الإصابة بسرطان الكبد
>
>-تحذير بالصور.. مرض فطرى "أسود" يصيب البصل قد يعرضك لسرطان الكبد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا