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تكليف نيابة أكتوبر للتحقيق في وقف عرض برنامج «وش السعد»

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تكليف نيابة أكتوبر للتحقيق في وقف عرض برنامج «وش السعد» تكليف نيابة أكتوبر للتحقيق في وقف عرض برنامج «وش السعد»


> كلف المستشار ياسر التلاوي المحامي العامي لنيابات جنوب الجيزة، نيابة أكتوبر اول للتحقيق في بلاغ لوقف عرض برنامج «وش السعد».

> وكان أشرف فرحات المحامي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد وليد آل إبراهيم صاحب قناة «mbc»، ومحمد سعد، لوقف برنامج «وش السعد»، بعد عرض حلقته الأولى التي استضاف فيها الفنانة هيفاء وهبي، وقيد برقم 1956 عرائض النائب العام ، واحاله النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الأحد الماضي للتحقيق.

وقال «فرحات»، في البلاغ: إن «البرنامج يخالف القيم والأخلاق، ويحتوى على إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع المصري والوطن العربي، ويتبارى في التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية، ولا يمكن تصنيف هذه الجرائم تحت مسمى حرية الإبداع».

وذكر البلاغ، أن «هذه الإيحاءات الجنسية تدخل كل بيت مصري»، مستندًا إلى إيحاءات جنسية وطريقة تعامل الفنان محمد سعد، مع ضيفة البرنامج التي ظهرت خلال أول حلقاته، وطالب بوقف عرضه، والتحقيق فيما يحتويه من مخالفات للقيم والأخلاق.

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