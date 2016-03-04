أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اختطاف رضيعة من والدتها عقب الولادة بساعات فى طنطا

Google+ Print
اختطاف رضيعة من والدتها عقب الولادة بساعات فى طنطا اختطاف رضيعة من والدتها عقب الولادة بساعات فى طنطا
تعرضت سيدة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لمأساة تمثلت فى اختطاف رضيعتها عقب ولادتها بساعات قليلة فى أحد المستشفيات الخاصة.

وأكدت الأم عطيات محمد، من أهالى مدينة طنطا، أنها فوجئت باختطاف رضيعتها عقب عملية الولادة من داخل أحد المستشفيات، موضحة أنها توجهت لنيابة ثان طنطا لتحرير بلاغ بالواقعة.

وقرر وكيل نيابة ثان طنطا، سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اختطاف-(4)

مستندات (1)

مستندات (2)

نيابة مركز طنطا تصرح بدفن جثمان ربة منزل ونجليها عثر عليهم مذبوحين فى شقتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365