اختطاف رضيعة من والدتها عقب الولادة بساعات فى طنطا

تعرضت سيدة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لمأساة تمثلت فى اختطاف رضيعتها عقب ولادتها بساعات قليلة فى أحد المستشفيات الخاصة.

وأكدت الأم عطيات محمد، من أهالى مدينة طنطا، أنها فوجئت باختطاف رضيعتها عقب عملية الولادة من داخل أحد المستشفيات، موضحة أنها توجهت لنيابة ثان طنطا لتحرير بلاغ بالواقعة.

وقرر وكيل نيابة ثان طنطا، سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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