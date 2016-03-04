بالصور.. وكيل الأوقاف بأسوان يفتتح مسجدا بعد إحلاله وتجديده

افتتح الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد مصطفى عبد السلام، بقرية أبو الريش بحرى، وذلك بعد عملية إحلال وتجديد وتطوير شاملة.

وحضر الافتتاح الذى تزامن مع إقامة شعائر صلاة الجمعة، الشيخ زكريا عبد الوهاب، وكيل مديرية الأوقاف بأسوان، والشيخ أحمد صادق، مدير إدارة الدعوة بأسوان، وعدد من القيادات الشعبية والدينية بالمحافظة.

وقال عبد الله خميس، رئيس مجلس إدارة المسجد، إن المسجد تم هدمه وبناؤه بعد ظهور تصدعات شديدة فى حوائطه، بالجهود الذاتية لشباب المنطقة، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية ابنى مسجد الخيرية، بالإضافة إلى تبرعات الأهالى والمواطنين من المنطقة والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن المسجد يتكون من طابقين، أحدهما لدور العبادة والآخر كموقع للقاءات والدروس الدينية، وأشاد بدور الشباب والأهالى لتعاونهم المثمر فى إعمار بيوت الله.

ومن جانبه، أوضح مصطفى عبد الحميد، من شباب المنطقة، أن مرحلة التجديد والإحلال للمسجد رغم صعوبتها إلا أن شباب المنطقة لم يشعروا بالإجهاد خلال العمل كبناء أى عمل آخر، مؤكدا باستمرار التعاون بين الشباب من استكمال بناء الطوابق الأخرى للمسجد.

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