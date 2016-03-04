تونس تتبرأ من قرار وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله إرهابيا

أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا تؤكد فيه أنها لم تعتبر حزب الله اللبنانى إرهابيا، لتؤكد وفاءها لأحد ثوابت سياستها الخارجية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأصدرت الخارجية التونسية بيانا توضيحيا للبيان الصادر عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذى انعقد يوم 02 مارس 2016 بتونس، واعتبر حزب الله اللبنانى إرهابيا، حيث قالت إن هذا الإعلان الذى صدر عن أحد مؤسسات العمل العربى المشترك التابع لجامعة الدول العربية، ليس فيه تصنيف لحزب الله كتنظيم إرهابى، كما أنّ هذا البيان ليس قرارا ذو صبغة إلزامية.

وأكدت أنّ موقف تونس، دولة المقر لمجلس وزراء الداخلية العرب الذّى أصدر هذا البيان، يأتى انطلاقا من حرصها على العمل العربى المشترك ويندرج فى إطار الموقف الجماعى الذى اعتمده المجلس فى نهاية أشغاله، وإنّ انخراط تونس فى هذا التوجه الجماعى لا يحجب الدور المهم الذى لعبه حزب الله فى تحرير جزء من الأراضى اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية، كما تشدّد تونس فى الإطار ذاته، على ضرورة أن تتجنّب هذه الحركة كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلى.

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