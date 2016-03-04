تركيا تفرض الحراسة القضائية على صحيفة «زمان» المعارضة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها، عن فرض الحراسة القضائية على صحيفة «زمان» المعارضة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأصدر مسؤولو صحيفة زمان التركية، اليوم، بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم من مصادرة السلطات التركية لصحيفتهم، إضافة إلى المناخ السائد في البلاد حالياً والمعادي للديمقراطية وحرية التعبير ودولة القانون.

وقالوا في نص البيان إنهم يعيشون أسوأ أيام تاريخهم فيما يتعلق بحرية الصحافة، التي تعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون، مضيفين “أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط”.

وأضاف البيان: “إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار”.