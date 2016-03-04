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ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة يشتبه فى أثريتها بالوادى الجديد

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ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة يشتبه فى أثريتها بالوادى الجديد ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة يشتبه فى أثريتها بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة يشتبه فى أثريتها، تنوعت ما بين أوان فخارية وأجزاء من جدارية داخل منزل بأحد أحياء مدينة الخارجة.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 1036 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، بقيام أحد الأشخاص يدعى "أ. م" بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار فيها، وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت القوة من ضبط 15 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل مختلفة الأطوال والأحجام والأشكال وتم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة .

المضبوطات (1)

المضبوطات (2)

المضبوطات (3)


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